هل ستتوسط السعودية بين ايران والولايات المتحدة؟

السعودية مستعدة للتوسط بين إدارة ترامب وإيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا وفقا لما أفادت به شبكة سي ان ان. وبحسب التقرير، فإن الرياض تشعر بالقلق إزاء المزاج السائد في طهران، ولذلك تم تسريع الاتصالات للتوصل إلى تسوية حول القضية.

وبحسب المخاوف في المملكة العربية السعودية، فإن إيران منزعجة للغاية من إضعاف حماس وحزب الله، اللذين يشكلان رادعاً ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل. وبالتالي زيادة جهودها للحصول على الأسلحة النووية. وتأمل الرياض في استخدام العلاقات الجيدة مع إدارة ترامب للعمل كوسيط بين واشنطن وطهران.

وتشير تقديرات الاستخبارات الأميركية إلى أن إسرائيل ستحاول على الأرجح تنفيذ "ضربة استباقية ضد البرنامج النووي الإيراني في الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يؤخرها لأسابيع أو أشهر. جاء ذلك في صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي. ويخشى الأميركيون أن يؤدي هذا إلى التصعيد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإشعال احتمالات الصراع الإقليمي من جديد.