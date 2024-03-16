تقرير : الحوثيون يستهدفون سفينة شحن شمال غربي الحديدة اليمنية

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على مدار أشهر في تعطيل حركة الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسار رحلاتها واتخاذ مسارات أطول

i24NEWS
دقيقة 1
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمرMass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أمس الجمعة، أنها تلقت تقريرا باستهداف سفينة على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث يواصل الحوثيون مهاجمة خطوط الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

Video poster

وأضافت "أمبري" في مذكرة، أن التقرير أشار إلى أن طاقم السفينة بخير، وأضافت في مذكرة أن سفينة استُهدفت على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حادثة وقعت على بعد 65 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة.

ولم يتضح ما إذا كانت "أمبري" وهيئة العمليات تتحدثان عن نفس الحادث.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على مدار أشهر في تعطيل حركة الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسار رحلاتها واتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة إفريقيا، وأثارت المخاوف من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق