مبعوث ترامب يتحدث عن تغييرات عميقة في سوريا ولبنان وقطار التطبيع مع إسرائيل

على خطى الإمارات والمغرب والبحرين، تفاؤل أمريكي بشأن جهود إقناع السعودية للانضمام لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ففي ظل اقتراب زيارة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ارتفعت أسهم التفاؤل الأمريكي بلحاق سوريا ولبنان بقطار التطبيع.

ويتكوف أشار إلى أنه يمكن للبنان أن يحشد جهوده وينضم إلى اتفاقيات إبراهيم للسلام، ويمكن لسوريا فعل ذلك أيضا، هناك العديد من التغيرات العميقة التي تحدث على حد قوله.

التصريحات السورية واللبنانية المتتالية والتي تأكد أن الدولتين لن يشكلا تهديدًا لدول الجوار، فتحت الباب أمام الشهية الإسرائيلية والأمريكية بشأن تطبيع العلاقات بين الدول الثلاث.

بحسب نواب لبنانيين، فإن إدارة ترامب أبلغت مسؤولين لبنانيين مؤخرًا عن الرغبة في إبرام اتفاق صلح بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية من أن لبنان سيجد نفسه في وضع حرج في مواجهة الضغط الأميركي، لأنّ واشنطن تمسك عملياً بكل الأوراق التي يحتاج إليها لبنان، من انسحاب إسرائيل وتأمين الغطاء الدولي للمساعدات وإعادة الإعمار.

أما بالنسبة لدمشق، فيرى مراقبون أن التواجد الإيراني والفصائل الموالية لطهران على الأراضي السورية، خلال السنوات الأخيرة، أدّت إلى منع التوصّل إلى تطبيع بين سوريا وإسرائيل، حيث شهد عام ألفين وعشرة تقدم لافت بمحادثات السلام بعد الأسد والحكومة الإسرائيلية.