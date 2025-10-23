هاجم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش السعودية على خلفية احتمال التطبيع معها، قائلاً: "السيادة هي نقطة الاختبار. إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، إذن أيها الأصدقاء، لا شكرًا. استمروا في ركوب الجِمال في صحراء السعودية".

وأضاف سموتريتش خلال مؤتمر إسرائيلي في ظل تمرير مشروع قانون السيادة في الكنيست بالقراءة التمهيدية، مخالفًا موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رغم الضغوط الأمريكية: "إذا كان الأمر يعتمد عليّ، فسيتم تطبيق السيادة في يهودا والسامرة قبل نهاية ولاية السيادة. الاعتراف الأمريكي ليس شرطًا لتطبيق السيادة".

في سياق حديثه، هاجم بيان شاس حول انسحابها من جميع المهام الائتلافية. وقال: "أنا فقدت منذ زمن طويل صبري على هذه الألعاب"، موضحًا، "أعتقد أننا يمكن أن نُكمل أيام الائتلاف، لكن لا يوجد شيء اسمه أن تكون في الائتلاف وفي نفس الوقت غير موجود، والائتلاف لا يمرر قوانين، هناك دولة يجب إدارتها. لا يوجد شيء اسمه أن تواصل السيطرة على الوزارات عن بعد عبر المقربين لكن في الواقع تكون خارجًا".

وأضاف: "قلت لرئيس الوزراء: إما أن ننجح في حل قضية التجنيد بقانون حقيقي ونغيّر الواقع غير الطبيعي الذي فيه الحريديم لا يشاركون في الخدمة العسكرية، أو نذهب إلى انتخابات. هذه القصة يجب أن تنتهي بسرعة"