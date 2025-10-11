تقرير: دول عربية أقامت تعاونا أمنيا سريا مع إسرائيل

في الوقت الذي أدانت فيه دول عربية الحرب في غزة علنًا، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" مساء السبت أن هذه الدول وسّعت تعاونها الأمني مع إسرائيل خلف الكواليس. ويستند التقرير إلى وثائق أمريكية، من بينها عروض تقديمية أعدها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، حصلت عليها الصحيفة، وتكشف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه "هيكل أمني إقليمي".

يشمل هذا الهيكل كلًّا من إسرائيل، قطر، البحرين، مصر، الأردن، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتشير الوثائق أيضًا إلى الكويت وعُمان بوصفهما "شريكتين محتملتين". تعود تواريخ هذه العروض إلى الفترة بين 2022 و2025، وتتضمن توثيقًا لاجتماعات سرّية بين مسؤولين كبار، وتدريبات مشتركة، وتعاونًا استخباراتيًا.

وبحسب الوثائق، فقد اجتمع مسؤولون إسرائيليون وعرب في مايو\أيار 2024 في قاعدة العديد الأمريكية في قطر. وتُظهر خطة الاجتماع، التي كُتبت قبل يومين من انعقاده، أن الوفد الإسرائيلي هبط مباشرة في القاعدة العسكرية متجاوزًا المطارات المدنية لتجنّب الظهور العلني. وتشير الوثائق إلى أن التهديد الإيراني كان الدافع وراء تعزيز هذه العلاقات، التي جرت برعاية الجيش الأمريكي.

أحد الوثائق تصف اجتماعًا شاركت فيه ست دول في تدريبات تهدف إلى رصد التهديدات في بيئة تحت الأرض وهو مجال يتمتع فيه الجيش الإسرائيلي بخبرة كبيرة نتيجة القتال ضد حماس في غزة. كما عقدت القيادة المركزية الأمريكية اجتماعات مع الدول المشاركة حول عمليات التأثير الإعلامي والنفسي ضد إيران.

وتوضح الوثائق أن هذا التعاون "لا يشكل تحالفًا رسميًا"، وأن "جميع الاجتماعات تُعقد سرًّا".

وتكشف وثيقة أخرى أن ستًا من الدول السبع المشاركة في هذه الشراكة السرّية حصلت على خرائط جوية للمنطقة من وزارة الدفاع الأمريكية، وأن دولتين من بين الشركاء قد شاركتا أيضًا ببيانات استخباراتية جمعَتاها بأنفسهما. وتشير الوثائق إلى أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية في عدة ملفات مع إسرائيل وباقي الدول، وفي عام 2025 قدّمت عرضًا استخباراتيًا مشتركًا حول الانقلاب في سوريا، تناول أيضًا التهديد الحوثي.

وتظهر الوثائق أن الجيش الأمريكي يسعى إلى تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية في السنوات القادمة.

وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، تحدّث للصحيفة دون الكشف عن هويته، إن هذه الاجتماعات تعكس العلاقات البراغماتية التي تربط دول الخليج العربي بإسرائيل، وكذلك الاحترام الذي توليه لقدراتها العسكرية.

وأضاف: "يبدو أن الجميع يعتقد أن الإسرائيليين قادرون على فعل ما يشاؤون، في الوقت الذي يشاؤون، دون أن يتم كشفهم."