المحكمة الإسرائيلية ترفض طلب الشرطة تمديد حبس المحاضرة في الجامعة العبرية: "لا يوجد دليل على خطورتها"

أمرت محكمة الصلح في القدس ظهر (الجمعة) بإطلاق سراح البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان من الجامعة العبرية بشروط مقيدة، بعد أن تم اعتقالها الليلة الماضية بشبهة التحريض. وطلبت الشرطة تمديد اعتقالها لمدة أسبوع، لكن المحكمة أمرت بالإفراج عنها بكفالة مالية وإلزامها بالمثول للاستجواب. وطلبت الشرطة تأجيل الإفراج من أجل تقديم استئناف إلى المحكمة الجزئية وهو ما رفضته المحكمة، وفق النشر في واينت.

وتساءل القاضي منتقدا الشرطة:

أريد أن أفهم لماذا اعتقلوها، وماذا حدث الآن؟ يبدو أن خلفية الاعتقال هي أشياء قيلت خلال بودكاست في 8 مارس، أي أنه قد مر شهر على الأقل منذ ذلك الحين. فلماذا لم يتم الاعتقال عندئذ؟" وتابع القاضي: "وعقب القبض على المدعى عليها، تم إجراء تفتيش لمنزلها ولم يتم العثور على أي دليل حقيقي يعزز خطورتها أو وجود أدلة على جرائم إضافية وفي ظل هذه الظروف، لست مقتنعا بأن هناك حاجة لمواصلة اعتقال المدعى عليها".

وفي جلسة الاستئناف، حاول ممثل الشرطة أن يشرح خطورة شلهوب-كيفوركيان، فقرأ من شهادة أحد معتقلي النخبة الذي قال: "كل يوم في القدس نرى الجيش يهين النساء، ويعتقل الشباب، رجال يتعرضون للضرب ولا يقوون على التنفس".

وطلب القاضي معرفة علاقة ذلك بكلام الأستاذة، فأجاب ممثل الشرطة: "عندما تطلق على الشاب الفلسطيني الذي ينفذ عملية طعن لقب "شهيد"، عندما نقرأ أن دولة إسرائيل تعيد الجثث بعد أن ترتكب فيها "جرائم"، هناك احتمال أن يحرض ذلك شبانا مسلمين عصبيين لدى سماعهم باحثة بهذا المنصب تتحدث بهذه الصورة، وينبغي على الشخص بحكم منصبه أن يفكر في كلامه ويوضحه بعناية أكبر".

Courtesy of the Hebrew University

قبل نحو أسبوعين أوصت الشرطة بالتحقيق مع شلهوب كيفوركيان بشبهة التحريض. وتم اعتقالها الليلة الماضية بموجب أمر من المحكمة للتحقيق معها في وحدة مكافحة الجريمة في القدس كما تم إصدار مذكرة تفتيش بحقها.

أما الجامعة العبرية فقالت إنها تعارض بشدة العديد من أقوال البروفيسور شلهوب وأعلنت في حينه (قبل نحو شهر) عن تعليق عملها. وأضافت الجامعة أنهم في الوقت نفسه، منزعجون من اعتقالها، إذا كان الاعتقال بالفعل يستند إلى ما قالته علناً". وبحسب الجامعة، فإنه "في دولة ديمقراطية، لا مكان لاعتقال شخص بسبب مثل هذه التصريحات، مهما كانت شنيعة. وندعو إلى إطلاق سراح البروفيسور شلهوب كيفوركيان فوراً".

وسبق أن تم إيقاف الأستاذة عن الدراسة في الجامعة بعد أن وقعت عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ومن بين أمور أخرى، قالت إن "الوقت قد حان لإلغاء الصهيونية".