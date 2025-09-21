كندا وأستراليا وبريطانيا يعلنون اعترافهم بالدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت كندا وأستراليا والمملكة المتحدة اليوم (الأحد) نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية ابتداءً من اليوم. ووفقًا لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية بشكل منهجي لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية على الإطلاق".

وجاء في البيان الذي أصدره كارني أن "حكومة إسرائيل تتخذ خطوات منهجية لمنع إقامتها، وتعمل على توسيع المستوطنات، وهو أمر غير قانوني - وعدوانها المتواصل على غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين وتسبب بمجاعات مدمرة يمكن تجنبها".

أشار رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، إلى أن اعتراف دول الكومنولث الثلاثي كان يهدف إلى "بدء تحرك نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين".وقال ألبانيزي إنه يجب ألا يكون لحماس "دور في فلسطين".

ووفقًا للبريطانيين، لم تستوفِ إسرائيل الشروط التي وضعتها المملكة في يوليو\تموز الماضي لتحسين وضع الفلسطينيين.

في أعقاب هذه الإعلانات أدان رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الإعلان البريطاني، وكتب أن ستارمر "مُهادن عصري اختار العار". في حين طالب وزراء بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية،. أشار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى اعتراف حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، قائلاً إنه "مكافأة لقتلة النخبة" وأنه "يتطلب إجراءات مضادة فورية: تطبيق السيادة فوراً على يهودا والسامرة، وسحق السلطة الفلسطينية بالكامل". وقال الوزير إنه ينوي "تقديم اقتراح إلى اجتماع الكابينيت المقبل لتطبيق السيادة".

كما دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية. وأعلن مجلس المستوطنات ييشاع أنه عقب تصريحات الدول، سيعقد رؤساء المجلس جلسة طارئة.

تأتي سلسلة التصريحات عقب المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين، والتي ستُطرح هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة ممثلين عن فرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وبلجيكا، ومالطا، والبرتغال، وأندورا، وسان مارينو، ولوكسمبورغ. وبعد الإعلان هذا الأسبوع في نيويورك، ستعترف 154 دولة بـ "فلسطين"، أي ما يعادل 80% من دول العالم.