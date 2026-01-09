جندي إسرائيلي يقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل بعد جدال بينهما

قُتل شريف حديد، البالغ من العمر 23 عامًا من دالية الكرمل، مساء الخميس بالقرب من مفترق عين توت، على يد جندي في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته، الذي تم اعتقاله من قبل الشرطة.

وفقًا لشهادة الجندي، اندلع جدال مع حديد قرب مفترق إليقيم، ولاحظ الجندي وجود جسم بيد الضحية اعتقد أنه سكين أو مسدس، فأطلق النار عليه.

أصيب حديد في ظهره واستقل سيارته متجهًا نحو مفترق ياجور، حيث قام طاقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وتوفي بعد فترة قصيرة. وأوضحت الشرطة أن الدافع وراء الحادث ليس جنائيًا.

ويأتي هذا الحادث في سياق موجة عنف متصاعدة في المجتمع العربي خلال الأسبوع الماضي، حيث قُتل مساء الأربعاء أربعة أشخاص بينهم شخص واحد في عرعرة بالنقب نتيجة نزاع عائلي، وثلاثة آخرون في شفاعمرو.

ويجري الجيش الإسرائيلي والشرطة تحقيقًا مشتركًا لفحص ملابسات إطلاق النار والجسم الذي أثار شكوك الجندي.