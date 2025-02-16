تقرير: أربعة أسئلة طرحها المبعوث الأمريكي ويتكوف على قادة حماس

وجه مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أربعة أسئلة لأربعة من قادة الطاقم السياسي في حركة حماس، قبل إقرار الاتفاقية لوقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى وبشكل مباشر، ونقلت مطلعة لصحيفة "رأي اليوم" أن حوارا دار وجه لوجه، لكن من خلال حلقة وشاشة إلكترونية تلفزيونية خصصتها السلطات القطرية ما بين ويتكوف وأحد مساعديه وشخصيات مقربة جدا ومحسوبة على المكتب السياسي لحركة حماس.

نفذ هذا السيناريو لأول مرة من خلال أسئلة محددة طرحها ويتكوف والتي أجاب عليها بنفس الوقت قادة حركة حماس، حيث كان ينقل السؤال والجواب وسيط قطري من خلال دائرة تلفزيونية وبنفس الوقت.

أجاب على هذه الأسئلة من طرف حماس رئيس هيئة الشورى في الحركة محمد درويش وخليل الحية وعضوي المكتب السياسي موسى ابو مرزوق ونزار عوض الله.

ووجهت أسئلة محددة لطاقم حماس، من أبرزها ما هو تصور المكتب السياسي حركة حماس لليوم التالي بعد سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟، الجواب كان مفاجئا هنا حتى للمبعوث الأمريكي حيث ابلغ قادة حماس في الاجابة على السؤال بان حركة حماس تعلم مسبقا بانها لن تكون في قيادة وادارة قطاع غزة بعد وقف الحرب وصفقة التبادل.

في حين كان، السؤال الثاني الذي طرحه ويتكوف بصيغة ما هو الوضع العام العسكري لقوات حركة حماس والقسام في قطاع غزة الآن؟، هذا السؤال طرح قبل إعلان وقف اطلاق النار في مرحلته الأولى، ورد قادة حماس بأن الوضع العسكري في اتم الجاهزية للاشتباك مع الجيش الاسرائيلي لمدة عام ونصف على الاقل لاحقا.

واستغرب ويتكوف من هذه الاجابة واستفسر إن كان ما يقصده قادة حماس هو الفترة الزمنية عام ونصف بعد إجراء الحوار وليس قبل اجراء الحوار. وفي السؤال الثالث استفسر ويتكوف عن وجود مشاكل داخلية وانقسامات في حركة حماس وخلافات ما بينها وبين الحواضن الاجتماعية لأهل قطاع غزة؟

قادة حماس اكدوا عدم وجود مشاكل حقيقية ولإظهار عدم وجود المشاكل قدم وفد حماس للمسؤول الامريكي شرحا مفصلا لهذه الجزئية فكرته ان عدم وجود مشاكل داخلية بين الحركة وابنائها او بين ابناء الحركة والمجتمع في قطاع غزة يعود الى وجود 15,000 من ابناء الحركة وقادتها يعملون مع الناس فوق الارض.

ووجه ويتكوف سؤالا مباشرا عن طبيعة تحالفات الحركة مع الدول العربية وكان الجواب بان العلاقة الوحيدة الايجابية حتى الان فقط مع دولة قطر، وقالوا إنه لا توجد علاقات مالية أو تنظيمية أو سياسية بارزة في كل الدول العربية مما دفع ويتكوف لسؤال عن الدولة التي يعتبرها قادة حماس هي القائد والأساس في التحالف، أجاب قادة حماس أن "الحركة جزء من محور تقوده الجمهورية الايرانية و انها ليست مرتبطة باي دولة عربية لكنها مرتبطة بالجمهورية الإيرانية".

من جانبه طرح ويتكوف سؤال ظهر كسؤال فلسفي، لماذا أنتم جزء من المحور الإيراني؟ فأجاب قادة حماس بصورة مفاجئا للمبعوث الأمريكي، لماذا لا نكون جزء من المحور الايراني فقد كنت انت شخصيا قبل 14 يوما في العاصمة العمانية مسقط تدير إتصالات مع الإيرانيين.