الولايات المتحدة، قطر ومصر: "قدمنا اقتراحا يقلص الفجوات بين إسرائيل وحماس يتوافق مع مقترح بايدن"

أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة قدمت بدعم من قطر ومصر، لكلا الطرفين( إسرائيل وحماس)، اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/ايار المنصرم، وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وسيجتمع كبار المسؤولين من الدول الوسطاء مرة أخرى في القاهرة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقاً للشروط المطروحة.

وأكد البيان على أن "الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

واشار البيان إلى أنه"على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من الوسطاء في محادثات مكثفة، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، مؤكدةً أن "المحادثات كانت جادة، وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وأكدت الدول الثلاث، في بيانها المشترك، أنها "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".