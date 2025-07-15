إسرائيل : عشرات الدروز يجتازون الحدود إلى سوريا مع تصاعد العنف في السويداء

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وصلت التوترات في هضبة الجولان وجنوب سوريا إلى نقطة الانفجار يوم الثلاثاء، حيث اجتاز عشرات الدروز من إسرائيل إلى سوريا قرب مجدل شمس.

أكد الجيش الإسرائيلي عملية التسلل ويعمل على ضمان عودتهم الآمنة. يأتي هذا الحادث في أعقاب تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء السورية، حيث أفيد بمقتل أكثر 100 شخص - معظمهم من الطائفة الدرزية - جراء الاشتباكات بين السكان المحليين وقوات النظام والفصائل المسلحة.

جاء هذا التطور في الوقت الذي أعربت فيه الجاليات الدرزية في إسرائيل عن غضبها المتزايد إزاء ما وصفته بمجزرة أقاربهم على الجانب الآخر من الحدود.

دعا وزير شؤون الشتات، عميحاي تشيكلي، علنًا إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصفه بـ"القاتل البربري".

كتب شيكلي على موقع X: "أحمد الشرع إرهابي يرتدي بدلة وربطة عنق. يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي بينما يذبح النظام الإسلامي النازي المدنيين الدروز. يجب اغتياله فورًا".

اندلعت الأزمة الأسبوع الماضي عندما تم اختطاف تاجر درزي في السويداء، مما أدى إلى عمليات اختطاف متبادلة واشتباكات مسلحة بين سكان دروز ومجموعات من البدو السنة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دخلت قوات النظام السوري المنطقة، ويُقال إنها فتحت النار على المدنيين، وداهمت المنازل، ونشرت الدبابات في مراكز المدن. ويبدو أن مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت تظهر مدنيين دروزًا يتعرضون للأسر والإهانة على يد جنود موالين لحكومة الشرع.

ردًا على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مركبات عسكرية تابعة للنظام في السويداء. وأفادت التقارير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أعطيا الضوء الأخضر للعملية وسط ضغوط متزايدة من قادة الدروز في إسرائيل.

نشر حكمت الهجري، الزعيم الروحي للدروز في سوريا، مقطع فيديو يدعو فيه أبناءه إلى مقاومة ما وصفه بـ"إبادة جماعية في جبل الدروز". وزعم أن قوات النظام انتهكت اتفاقًا سابقًا لمنع إراقة الدماء، وهاجمتهم رغم امتثال الدروز للاتفاق.

أعلن زعماء دروز محليون في السويداء، معلنين التعبئة العامة: "هذه حرب من أجل وجودنا".

في غضون ذلك، انتشر القلق بين المواطنين الدروز في إسرائيل. أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق السريعة في شمال إسرائيل، بما في ذلك الطريق السريع رقم 6 بالقرب من إلياكيم. قالت وفاء الشعار، ناشطة سلام من مسعدة في مرتفعات الجولان، إنها فقدت الاتصال بأقاربها في السويداء، وحذرت من مجزرة وشيكة.

وقالت: "هناك حرب عصابات في الشوارع. إذا استولى النظام وحلفاؤه الجهاديون على السويداء، فستغرق سوريا بأكملها في الظلام".

وانضم أعضاء في الكنيست من الطوائف الدرزية، بمن فيهم حمد عمار ( يسرائيل بتنو) وأكرم حسون (أمل جديد)، إلى الدعوة إلى تدخل دولي وتغيير النظام في سوريا.

وقال حسون: "الشرع مدعوم من أردوغان وقطر. لم تعد هذه أزمة محلية، بل تهديد استراتيجي لإسرائيل".

هذه ليست مجرد هجمات، بل مجازر واغتصابات وإبادة ممنهجة. على إسرائيل أن تتحرك، كما قال الملا.

تشير التقارير الواردة من سوريا إلى مقتل 99 شخصًا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإصابة أو فقدان العشرات. وبينما يراقب الجيش الإسرائيلي التطورات ويواصل شنّ غارات محددة، تستعد المنطقة لمزيد من التصعيد.