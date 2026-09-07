تواجه بلجيكا خلافًا سياسيًا بشأن السماح لـ13 طالبًا من قطاع غزة بالوصول إلى أراضيها، رغم حصولهم على منح دراسية وتأشيرات دخول. وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية آنلين فان بوسويت، الأحد، إنها تعارض وصول الطلاب في الظروف الحالية، محذرة من تداعيات محتملة على سياسة الهجرة في البلاد.

ويأتي موقف الوزيرة في وقت ينتظر فيه بعض الطلاب السفر منذ نحو عامين، بينما لم تتمكن الحكومة الائتلافية من التوصل إلى توافق بشأن آلية إجلائهم من قطاع غزة.

مخاوف من طلبات اللجوء ولمّ الشمل

وقالت فان بوسويت إن وصول الطلاب الفلسطينيين إلى بلجيكا قد يؤدي إلى تقديم بعضهم طلبات لجوء أو السعي إلى لمّ شمل أفراد عائلاتهم، محذرة مما وصفته بـ"تأثير الدومينو".

وبحسب الوزيرة، فإن السماح باستثناء خاص للطلاب من غزة قد يشجع أشخاصًا من مناطق أخرى تشهد نزاعات، مثل اليمن والسودان وأفغانستان، على تقديم طلبات مماثلة.

ويعكس موقفها الانقسام داخل الحكومة البلجيكية بشأن كيفية التعامل مع طلبات الإجلاء من غزة، في ظل ضغوط من جامعات بلجيكية طالبت بتوفير ممر آمن للطلاب والباحثين المقبولين لديها.

خلاف حكومي حول إجلاء الطلاب

وتواجه الحكومة انتقادات بسبب عدم وضع آلية واضحة لإخراج الطلاب والباحثين من القطاع، فيما تتداخل قضية الإجلاء مع الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول سياسة الهجرة واللجوء.

وتشير المعطيات إلى أن امتلاك تأشيرة دخول بلجيكية لا يضمن عمليًا قدرة الطالب على مغادرة غزة، وهي نقطة تؤكد عليها وزارة الخارجية البلجيكية في ردودها الأخيرة.

"الخارجية": المشكلة ليست في التأشيرات

وكان متحدث باسم وزير الخارجية البلجيكي قد قال في أواخر أغسطس/آب إن العقبة الأساسية في الظروف الراهنة لا تتعلق بإجراءات الحصول على التأشيرة، وإنما بضمان خروج الأشخاص المعنيين فعليًا من قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن حيازة تأشيرة بلجيكية لا تحدد قدرة الشخص على مغادرة القطاع، مشيرًا إلى أن الخروج من غزة في الوضع الحالي لا يتم، وفق تصريحاته لوكالة الأناضول، إلا من خلال عملية إجلاء تنظمها دولة ثالثة أو عبر إجلاء طبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

آخر عملية إجلاء بلجيكية في مارس 2025

وكانت آخر عملية إجلاء من غزة شملت مواطنين بلجيكيين وأشخاصًا يملكون حق الإقامة في بلجيكا في مارس/آذار 2025. وضمت العملية 24 شخصًا، وغادروا القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

ويضع الخلاف الحالي الحكومة البلجيكية أمام معضلة مزدوجة: من جهة، هناك طلاب حصلوا بالفعل على منح وتأشيرات وينتظرون فرصة للوصول إلى مؤسسات التعليم التي قبلتهم، ومن جهة أخرى، تخشى الحكومة من أن يؤدي فتح مسار استثنائي للإجلاء إلى تبعات أوسع على سياسة اللجوء والهجرة.

وبينما تستمر الدعوات من مؤسسات أكاديمية بلجيكية لإخراج الطلاب والباحثين من غزة، لا تزال مسألة تأمين طريق آمن وعملي لمغادرتهم العقبة الرئيسية أمام تنفيذ ذلك.