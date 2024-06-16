تركيا تعلن عودة 650 ألف سوري إلى بلدهم منذ اندلاع الأزمة السورية

كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع تقييمي عقده مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، أن "عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم تجاوز 650 ألف شخص".

وأوضح يرليكايا أن "103 آلاف و45 سوريا عادوا إلى بلادهم طوعا خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 إلى 658 ألفا و463 سوريا".

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وأشار إلى أن هناك 3 ملايين و114 ألفا و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، و1.125 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفا و528 أجنبيا تحت الحماية الدولية، مما يجعل إجمالي الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا 4.474 مليون شخص.

وأضاف أن "191 ألفا و450 مهاجرا غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد".

وفي نهاية عام 2023، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية استضافة تركيا لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية. ووفقاً لتصريحات وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فإن حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفا و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي.

تؤكد هذه الأرقام التزام تركيا بتقديم الدعم والمساعدة للاجئين السوريين، مع توفير فرص العودة الطوعية لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.