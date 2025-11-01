ملبورن: امرأة إسرائيلية تُرفض لوظيفة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"

رُفضت وظيفة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عامًا في مركز حدائق بمدينة ملبورن الأسترالية، بعد تلقيها رسالة نصية معادية سياسيًا، وفقًا لصحيفة "هيرالد صن".

كانت المتقدمة للوظيفة قد تقدمت لوظيفة في مشتل "حديقة عدن"، الواقع في منطقة ألبرت بارك، عندما تلقت رسالة نصية من أحد المالكين المشاركين، بريت دهان، تُخبرها: "لقد شُغل هذا المنصب من قِبل شخص يتمتع بروح إنسانية ويهتم بالنباتات والحيوانات والبيئة".

وأضافت الرسالة: "أتمنى لك التوفيق في كل شيء، وآمل أن تغادري ملبورن قريبًا! حرري فلسطين وأوقفي الإبادة الجماعية الآن. أنتِ متواطئة". صُدمت الشابة - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - وقالت للصحيفة: وتابعت "لقد جئت إلى أستراليا معتقدةً أنها بلد عادل ومُرحّب. لقد حطمت هذه الكلمات المليئة بالكراهية قلبي، لقد حُكم عليّ، ليس كشخص، بل كإسرائيلي". وفي اتصالٍ مع صحيفة هيرالد صن، اعترف بريت داهان بإرسال الرسالة، مُصرّحًا بأنه "لا يعرف السبب" الذي دفعه إلى ذلك، قبل أن يرفض الإجابة على أسئلة الصحيفة.