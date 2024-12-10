الاشتباه بعملية طعن عند مدخل مركز شرطة كرمئيل شمال إسرائيل

أصيب شرطي وحارس أمن إسرائيلي اليوم عند مدخل مركز شرطة كرمئيل، في شمال إسرائيل، وتوصف حالة الحارس بأنها خطيرة بينما الشرطي طفيفة. وتقدر الشرطة أن خلفية الحدث جنائي، لكنها تفحص كافة الاتجاهات في التحقيق حول الحدث.

ويتضح من التحقيقات الأولية أن المشتبه من سكان قرية نحف القريبة وهو بسنوات العشرين من عمرة، وصل الى محطة الشرطة وتجادل مع الحارس الأمني. شرطي كان قريبا من الحديث حضر للمساعدة- وطعن أيضا. وفر المشتبه من المكان وقامت الشرطة بمطارته واعتقلته بعد عملية مطاردة.

ويتضح من التحقيقات الأولية انه في يوم السبت جاء المشتبه الى المجمع التجاري في المدينة، ولمس السلاح الشخصي لمجندة إسرائيلية، وردت على الفور وصرخت. ووصلت الى المكان قوات من الأمن الذين اعتقلوا المشتبه ونقلوه الى الشاباك للتحقيق معه والذي أطلق سراحه لاحقا.

وقام طاقم نجمة داوود الحمراء بنقل حارس الأمن الى المستشفى في نهاريا، في حين تمت معالجة الشرطي في المكان.