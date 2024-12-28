مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS : "الحوثيون أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مما هو مذكور، ولا ينبغي الاستهانة بهم"

قال مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS إن "الحوثيين أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مما هو مذكور، ولا ينبغي الاستهانة بهم" وتابع"الحركة الجهادية التي تعمل انطلاقًا من اليمن سامة أيديولوجيًا".

وأكد المسؤول الإسرائيلي على أن "جماعة الحوثي أظهرت إرادة لا هوادة فيها للقتال في حملات ضد السعوديين وغيرهم" وتابع"إن علم الحوثيين يوضح أهدافهم: تدمير أمريكا، وتدمير اليهود، وتدمير إسرائيل. إنهم يحصلون على معظم دعمهم من إيران وهم متطرفون للغاية. أيديولوجيتهم واضحة: إنهم يريدون تدمير أمريكا وإسرائيل، ويحاولون اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وأشار المسؤول إلى أن "يشكل الحوثيون تهديدًا للأمن الدولي والتجارة العالمية. لذلك، يجب على التحالف الدولي مواجهة هذا التهديد والقضاء عليه".

وفي السياق أظهرت إسرائيل أنها تمتلك القدرة والعزيمة على خوض حرب متعددة الجبهات، وحققت إنجازات مذهلة منذ تعرضها للهجوم في أكتوبر 2023. لقد قضت عمليًا على قدرات حماس وحزب الله وسوريا. كما كشفت عن نقاط ضعف إيران والآن هناك فرصة للتعاون مع تحالف دولي للحد من الحوثيين".

ةمن جهته قال المتحدث السابق باسم الحوثيين لـ i24NEWS إن "جماعة الحوثي في اليمن والمدعومين من إيران والذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل يمثلون مشكلة خطيرة للمنطقة بأكملها، ولا يمكن حلها إلا من خلال تحالف دولي يهدف إلى الإطاحة بنظام الحوثيين".

وأكد علي البخيتي في حديثه لـ i24NEWS أن جماعة الحوثي" اختاروا الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد إسرائيل لتعزيز مكانتهم والحصول على هراوة لضرب المنافسين المحليين"