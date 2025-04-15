هل ستدعم السعودية والولايات المتحدة الهجوم البري؟ فصائل يمنية تخطط لهجوم واسع ضد الحوثيين

تخطط فصائل مسلحة في جنوب اليمن لشن هجوم بري واسع النطاق ضد الحوثيين، بهدف استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية على طول ساحل البحر الأحمر، هذا ما كشفته مصادر أمريكية ويمنية لصحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم (الاثنين-الثلاثاء). وبحسب التقرير فإن هذه محاولة لاستغلال ضعف التنظيم عقب حملة القصف الأميركية الأخيرة..

وتتركز العملية المخطط لها على استعادة ميناء الحديدة، وهو الشريان البحري الرئيسي الذي ساعد الحوثيين في السيطرة على شمال غرب اليمن منذ صعودهم إلى السلطة قبل نحو عقد من الزمان. وقالت مصادر يمنية إن شركات الأمن الأميركية الخاصة قدمت بالفعل المشورة للفصائل المحلية بشأن إمكانية القيام بعملية برية.

ودفعت الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم الفصائل الجنوبية، بالمبادرة مع المسؤولين الأميركيين في الأسابيع الأخيرة، كما أن الولايات المتحدة من جانبها منفتحة على دعم العملية ــ رغم عدم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن. وأوضح مسؤولون أميركيون أن واشنطن لا تقود المبادرة، بل تدعم تمكين الفصائل التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

من ناحية أخرى، أبلغت السعودية -التي كانت لاعباً رئيسياً في الساحة سابقاً- مسؤولين كباراً في الولايات المتحدة واليمن أنها لن تنضم إلى هذه الخطوة خوفاً من تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما تعرضت لها في الماضي.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، لكن بحسب التقرير فإن قضية الحوثيين ودعم طهران لهم لم يتم مناقشتها إطلاقا.