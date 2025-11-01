نحو تجديد العلاقات بين إسرائيل و تركيا: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون هناك اتفاق تجاري"

هل تقترب إسرائيل من تركيا؟ صرّح المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توم باراك، مساء السبت، بأنه "إذا استمر الزخم، واستمرت الفرق في التقدم في غزة، فسيكون هناك قريبًا اتفاق تجاري بين تركيا وإسرائيل". وأضاف خلال قمة حوار السياسة الخارجية والأمن في البحرين: "لن تكون تركيا وإسرائيل في حالة حرب، ولن يحدث ذلك".

إذا طُبّق هذا الاتفاق بالفعل، فسيكون تغييرًا جوهريًا في العلاقات بين البلدين، التي شهدت تقلبات في السنوات الأخيرة. وكان من بين أسوأ اللحظات في أغسطس/آب المنصرم، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل تمامًا.

وتُضاف هذه الخطوة إلى القيود التي فرضتها تركيا في أبريل/نيسان من عام 2024 على الصادرات إلى إسرائيل في 54 فئة مختلفة، تُستخدم في مجالات البناء والبنية التحتية. وجاءت هذه الخطوة على خلفية رفض إسرائيل طلب الأتراك إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة. وبعد حوالي شهر، أُعلن أن أردوغان أمر بوقف جميع العلاقات التجارية بين البلدين.