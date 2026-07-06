شهدت جبهة جبل دباس شمال مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن مواجهات عسكرية عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، في تصعيد يُعد من الأعنف منذ بدء الهدنة العسكرية في أبريل/نيسان 2022.

وقال وزير الدولة في الحكومة اليمنية وليد القديمي إن الاشتباكات دارت بين قوات ألوية الزرانيق التهامية وعناصر جماعة الحوثي، موضحاً أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من الجماعة وإصابة العشرات، إلى جانب مقتل 15 من أفراد القوات الحكومية.

وأضاف أن جماعة الحوثي نفذت هجمات متكررة على مواقع القوات الحكومية في محاولة لإحداث تقدم ميداني باتجاه المناطق الواقعة جنوب الحديدة، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من صد الهجمات وإجبار المهاجمين على التراجع.

وفي السياق، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اتصالاً بعضو المجلس طارق صالح للاطلاع على التطورات العسكرية في جبهة الساحل الغربي.

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وبحسب الإعلام الرسمي اليمني، شدد العليمي على ضرورة رفع مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنته جماعة الحوثي بإسناد ناري ومدفعي استهدف مواقع عسكرية شمال حيس، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من احتواء الهجوم بعد وصول تعزيزات إضافية.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار حالة التهدئة النسبية في اليمن منذ عام 2022، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد ميداني واسع قد يهدد جهود الاستقرار ومساعي التسوية السياسية.