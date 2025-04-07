محلل تركي :"أنقرة أبلغت واشنطن أنها لن تتخلى عن قواعد عسكرية تسعى لإقامتها في سوريا"

على خلفية الضربات التي وجهتها إسرائيل الى قواعد عسكرية سورية في نفس اليوم الذي دخلت فيه قوات تركية الى قاعدة "تي فور" الواقعة في محيط تدمر، وصرح المحلل التركي مهند حافظ اوغلو خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "تركيا أبلغت واشنطن بأنها لن تتخلى عن القاعدة في محيط تدمر ويجب على إسرائيل قبول ذلك". لمتابعة باقي تصريحاته في الفيديو

وقال مهند حافظ اوغلو :"إن سوريا الجديدة لم تنطلق الى العالم الخارجي بشكل حقيقي، ما يثير القلق في المنطقة هو إسرائيل وليست سوريا، ولا تدعها تبني وضعها الداخلي، وذلك بسبب أن تركيا تدعمها وتريد أن تساعدها في بناء الجيش السوري الجديد، وهذا ما يخيف إسرائيل ، وأن الأجواء السورية بعد أن تتجهز القواعد العسكرية في محيط تدمر وفي قاعدتين أخريتين في سوريا، لن يكون لإسرائيل حرية التحرك في الأجواء وبالتالي لن تتمكن من استغلال الوضع لتحقيق أهداف سياسية ، وأود أن أقدم لكم معلومة أن أنقرة أبلغت واشنطن قبل أن يذهب نتنياهو الى لقاء ترامب بأن تركيا لن تتنازل عن القاعدة في محيط تدمر بأي حال من الأحوال، ويجب على إسرائيل قبول هذا بالطرق الديبلوماسية".

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