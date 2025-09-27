من بيروت: مسؤول إيراني كبير يدعو إلى وحدة إقليمية في مواجهة "المؤامرات الإسرائيلية"

خلال زيارته لبيروت لإحياء ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، حثّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، دول المنطقة، اليوم السبت، على "وضع خلافاتها جانبًا والتعاون الوثيق في مواجهة المؤامرات الإسرائيلية".

وأبدى لاريجاني ثقة ممزوجة بالتحدي. وحذر قائلاً: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذا الغباء". وأضاف "إذا حدث ذلك، فسيكون الرد قاسيًا"، دون الخوض في تفاصيل أخرى. على مدى أكثر من أربعين عاما، دعمت طهران حزب الله ماليا وعسكريا، الذي أصبح قوة عسكرية كبرى في المنطقة، لكنه أضعفته الخسائر الفادحة التي تكبدها في الحرب التي استمرت 14 شهرا ضد إسرائيل، والتي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف إطلاق النار بوساطة واشنطن.

وخلال اجتماع استمر ساعة مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، شدد لاريجاني على ضرورة زيادة التنسيق بين الدول المجاورة. وقال: "حتى لو كانت هناك خلافات بينها، فيجب تجاوزها لأن العدو مشترك".

ورحب المسؤول الإيراني بدعوة الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، للتقارب مع السعودية، واصفًا إياها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح". وحسب قوله، فإن الرياض وحزب الله "يشتركان في عدو واحد"، ألا وهو إسرائيل. ولدى سؤاله عن احتمال توجيه إسرائيل ضربات لإيران.