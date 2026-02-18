إيران وروسيا تتحدّيان واشنطن بمناورات عسكرية قرب حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم (الأربعاء) بأن الجيشين الإيراني والروسي سيجريان مناورات بحرية غداً في خليج عُمان، بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن".

وكما تعلمون، كانت حاملة الطائرات الأمريكية متمركزة بالقرب من الساحل الجنوبي لإيران في ذروة الاحتجاجات ضد النظام في البلاد. أما الآن، فتتواجد حاملة طائرات أمريكية أخرى، "جيرالد فورد"، في المحيط الأطلسي متجهةً إلى الشرق الأوسط.

أمس، أفادت وسائل الإعلام المقرّبة من النظام في إيران بأن القوات البحرية للحرس الثوري أغلقت مضيق هرمز لساعات قليلة لصالح مناورة بحرية. يُعد هذا إجراءً استثنائيًا، إذ إن عبر هذا المضيق يمر أكبر حجم لحركة النفط في العالم، وإغلاقه يعني إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي، وكذلك بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من صعوبات خطيرة.

المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، تطرق أمس في خطاب ألقاه للأمة إلى تهديد ترامب وحاملات الطائرات الأمريكية، وقال إن "السلاح الذي يغرق حاملة الطائرات (الأمريكية) أخطر من حاملة الطائرات نفسها".

جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استؤنفت أمس في جنيف، بينما الفجوات بين البلدين لا تزال كبيرة، وسقف التوقعات من المفاوضات كان منخفضًا.

في مقابلة أجراها أمس مع شبكة فوكس نيوز، قال نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس عن المحادثات إن "في أجزاء معينة، كانت المحادثات مع إيران جيدة"، لكنه أشار إلى أن "الإيرانيين لا يزالون غير مستعدين للاعتراف ببعض الخطوط الحمراء لترامب"، في إشارة إلى البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.