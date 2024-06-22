الجيش الإسرائيلي يحقق بحادث تقييد مشتبه فلسطيني في جنين ووضعه على غطاء محرك المركبة العسكرية

حدث غير عادي في جنين: ظهر في توثيق انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، جيب عسكري للجيش الإسرائيلي يسير في شوارع مدينة جنين، ويتواجد شخص مقيد على غطاء محرك المركبة العسكرية. وبعد ساعات من انتشار الفيديو، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن هذا الشخص هو مطلوب فلسطيني أصيب خلال تبادل إطلاق نار مع مقاتلين خلال نشاط عملياتي يهدف إلى اعتقال مطلوبين في وادي برقين.

وأضاف البيان بأن القوات اقتادت المشتبه وهو مقيد على ظهر مقدمة الجيب العسكري، بصورة لا تتناسب مع التعليمات والأوامر- وتم تحويل المشتبه الى العلاج الطبي عن طريق الصليب الأحمر. وذكر الجيش في بيانه بأن "التصرف الذي يظهر في الفيديو لا يتناسب مع تعليمات الجيش الإسرائيلي وأخلاقيات جنوده. ويتم التحقيق بالحادث وسيتم التعامل مع بالصورة المناسبة".