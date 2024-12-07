محتجون يسقطون تمثالا للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في ساحة رئيسية في ضاحية جرمانا بدمشق

أسقط محتجون تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس بشار، في ساحة رئيسية في ضاحية جرمانا، على بعد نحو عشرة كيلومترات من وسط دمشق. بحسب أوردته وكالة رويترز نقلا عن سكان ونشطاء. وأضافوا أن "المحتجين في الضاحية، التي أغلب سكانها من الدروز الذين يطالبون بإسقاط نظام بشار الأسد، توجهوا أيضاً إلى مبانٍ حكومية في منطقة العاصمة التي تخضع لحراسة أمنية مشددة، حيث توجد عدة فروع أمنية".

في حماة بوسط سوريا، استخدمت ذراع آلية ضخمة لقلب تمثال والد الرئيس الحالي بشار الأسد، فيما تحلّق حشد احتفى بالحدث مطلقاً النار في الجو وسط هتافات.

وأظهرت مشاهد أخرى صوّرها صحافي متعاون مع قسم الفيديو في وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الجمعة، رأس التمثال تجرّه شاحنة صغيرة في أحد شوارع حماة.

وكانت هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة، قد "سيطرت، الخميس المنصرم، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، بعد أيام من سيطرتها على حلب التي خرجت من قبضة الجيش السوري بالكامل"