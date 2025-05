مصر: عواصف غير عادية وبرد وفيضانات غزيرة تجتاح محافظة الإسكندرية بصورة مفاجئة

ضربت عواصف نادرة جرى خلالها سقوط برد غزير في محافظة الإسكندرية المصرية، الواقعة على دلتا النيل، اليوم. وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات بصورة مفاجئة ، مما أثار قلق السكان من التغير المفاجئ في الطقس.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للعاصفة وأضرارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تُسجل حتى الآن أي وفيات أو إصابات.وأدت العواصف الرعدية والأمطار الثلجية والسيول الى توقف حركة المرور بالكامل في المناطق الحيوية، إضافة إلى انهيار منزل وسقوط عمدان إنارة.

كما قررت سلطات ميناء الإسكندرية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، جراء سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن بعضها ببعض أو بأرصفة الميناء، وسلامة الملاحة البحرية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام في كافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، وتشديد متابعة كل الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء أحوال الشوارع ورصد أي تراكم لمياه الأمطار حتى يتيح التدخل الفوري.

