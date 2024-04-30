مصر وتركيا: تعاون عسكري يتنامى بعد سنوات من القطيعة

تشهد العلاقات المصرية التركية دفءاً ملحوظاً، يتجلى في توسع مجالات التعاون بين البلدين، بما في ذلك المجال العسكري. وتأتي زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة، بدعوة من نظيره التركي، الفريق أول متين غوراك، كأبرز مؤشر على هذا التوجه.

وتُعد الزيارة، التي بدأت الاثنين، أرفع زيارة لمسؤول عسكري مصري إلى تركيا منذ أكثر من عقد، وتسبق زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خلال الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بسبب دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وتحدثت تقارير إعلامية عدة في الأشهر الأخيرة عن تحركات لتعزيز مسارات التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة.

وأعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان في فبراير/شباط الماضي، الموافقة على "تزويد مصر بالطائرات التركية المسيّرة التي تحظى بشعبية متزايدة"، مؤكداً "ضرورة أن ترتبط بلاده بعلاقات جدية مع مصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".