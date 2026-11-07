أعلنت مبادرة "مكافآت من أجل العدالة" التابعة للحكومة الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما يشمل المنشآت والمعدات والأشخاص المرتبطين به، ومن بينهم العاملون في الأوساط العلمية، إضافة إلى معلومات عن تحركات أي من هذه العناصر.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار المخاوف الأمريكية والدولية بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال عام 2025، بأن طهران تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لإنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية.

وبحسب المعطيات الواردة في الإعلان، تُعد إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج اليورانيوم عند مستوى التخصيب المرتفع هذا. ويقدّر خبراء أن الكمية التي تمتلكها، في حال رفع مستوى تخصيبها، قد تكون كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية.

مخاوف بشأن الرقابة على المنشآت النووية

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات والرقابة النووية أدى إلى فقدان الوكالة ما يُعرف بـ"استمرارية المعرفة" بشأن إنتاج بعض المكونات النووية ومخزونها.

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ويشمل ذلك مكونات أساسية مثل أجهزة الطرد المركزي، التي تُستخدم في عمليات تخصيب اليورانيوم، ما يحد من قدرة الوكالة على تتبع إنتاج هذه المعدات ومخزونها بصورة متواصلة.

وتسعى المبادرة الأمريكية، من خلال عرض المكافأة، إلى جمع معلومات تساعد في الكشف عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المنشآت والمعدات والأشخاص المرتبطون بأنشطته.