الرئيس السوري يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية اليوم في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أول زيارة يجريها إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ووصل عباس إلى دمشق قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://x.com/i/web/status/1912956589310423431 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، الخميس، إن الحكومة الاسرائيلية وافقت، بعد اتصالات مكثقة، على السماح لمروحيات أردنية بأن تحط في مدينة رام الله، لنقْل عباس إلى عمّان، تمهيداً لتوجهه إلى سوريا. وذكر المسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية رفضت في البداية السماح للرئيس الفلسطيني بمغادرة البلاد لزيارة سوريا، لكن بعد اتصالات مكثفة أجرتها السلطة الفلسطينية وأطراف إقليمية وافقت على ذلك.