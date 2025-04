الرئيس السوري يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية اليوم في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أول زيارة يجريها إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ووصل عباس إلى دمشق قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

