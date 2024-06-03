الضفة الغربية :الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال مطلوب كبير في مخيم بلاطة قرب نابلس

اغتالت قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود مطلوبا كبيرا مخيم بلاطة قضاء نابلس، وأسفرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين عن إصابة عدد من المسلحين، ووفقا للبيان الصادرعن الجيش الإسرائيلي اقتحمت قوات المستعربين المخيم بغرض اعتقال المطلوب ، وخلال محاولته الهروب أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار نحوه ما أسفر عن مقتله.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن المسلح القتيل هو آدم فراج من "كتيبة بلاطة" وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لفتح في مخيم بلاطة، وذكرت المصادر الفلسطينية أن عملية الاقتحام الإسرائيلية جرت خلال حضور فراج زفاف شقيقته.

ودخلت القوات الإسرائيلي الى المخيم في وضح النهار الى المنطقة القريبة من مخيم بلاطة وقامت بإغلاق قاعة أفراح تواجد بها المسلح الفلسطيني، وحين ميز فراج المقاتلين حاول الهروب من على سطح مبنى وهو يحمل سلاحه بيده، وخلال ذلك أطلق المستعربون النار عليه.

وخلال العملية العسكرية، اندلع اشتباك بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في المنطقة أطلقوا النار تجاه القوة الإسرائيلية ورموا تجاههم عبوات ناسفة، ومن جانبهم رد عليهم المستعربون بإطلاق نار، وتم رصد عدد من الإصابات.ووفقا لمصادر فلسطينية أصيب عشرة آخرين في الاشتباك وتوصف حالة أحدهم بالخطيرة.