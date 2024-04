هل تقترب السعودية وإسرائيل من تطبيع العلاقات؟ مناورة عسكرية مشتركة بين السعودية وإسرائيل ودول عربية

صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم خلال زيارته الى السعودية إن "العمل الثنائي السعودي الأمريكي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل من المتوقع أن يكتمل قريبا جدا".

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أنه من المتوقع "وفي القريب العاجل" إبرام اتفاقيات ثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك خلال إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول ابرام اتفاق أمني، كما تطرق الى القضية الفلسطينية وقال إنه "يجب أن يكون مسار حقيقي تجاه دولة فلسطينية، موثوق ولا رجعة فيه".

وقالت مصادر عسكرية وسياسية في صنعاء بوقت سابق لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن المناورة العسكرية التي جرت بمشاركة السعودية ، إسرائيل ودول عربية في "قاعدة الظفرة الجوية" في الإمارات، هي المرحلة قبل النهائية للإعلان عن تطبيع تام بين السعودية وإسرائيل.

وأضافت المصادر أن المناورة التي يطلق عليها "علم الصحراء 9" هي جزء من الترتيبات للإعلان عن تحالف عسكري جديد في المنطقة، كما أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن هذه الفترة في السعودية من المتوقع أن يساهم باتفاق التطبيع ودفع المفاوضات بين السعودية وإسرائيل.

الى جانب ذلك، وفي الساحة الإيرانية يتواصل البحث عن نقاط الضعف الإسرائيلية، حيث أشارت تقارير إيرانية بأن الجيش الإيراني حدد عشرة دول ساعدت إسرائيل بالدفاع عن نفسها خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، ولم يتم نشر أسماء هذه الدول.وقالت مصادر أخرى في صنعاء أنه يجري رصد الاستعدادات الأمريكية لتنفيذ هجوم جوي واسع ضد اليمن.

