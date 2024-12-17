تقرير: تهديد الضابط الإسرائيلي لجهات في جنوب سوريا

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، عن لقاء بين وفد عسكري إسرائيلي ومسؤولين في جنوب سوريا. وأفادت تقارير بأن ضابطا إسرائيليا عرف نفسه بـ "المقدم سامر" ترأس وفدا التقى مسؤولين في قرى جنوب سوريا. وعقدت الاجتماعات من أجل السيطرة على وجود الأسلحة بالقرب من مثلث الحدود – إسرائيل، لبنان، سوريا.

وتشير التقارير إلى أن طائرة إسرائيلية بدون طيار حلقت يوم الأحد الماضي فوق قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأعلنت عبر مكبرات الصوت "أنا المقدم سامر وأريد أن ألتقي بممثلين عن القرية". وأشار التقرير إلى أن الضابط هدد في اجتماعه باحتلال القرية إذا وجدت علامات على وجود مسلحين في القرية. كما منع الضابط ارتداء الزي العسكري في القرية على أي شخص، واشترط تسليم الأسلحة خلال يومين، بحسب التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر سورية أفادت في الأيام الأخيرة عن دخول غير عادي لقوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة الجبهة الجنوبية في محافظة درعا، من بين قرى ماريا والجزيرة. فيما بدأت عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في المناطق الشمالية والقنيطرة. وأفاد مصدر من جنوب سوريا أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفتيش في المنازل، والتي وصفها السكان المحليون بأنها "غير مناسبة" بسبب طلب الجنود من السكان المحليين خلع ملابسهم، كما دخل الجنود بعض المنازل .