إسرائيل: اعتقال مواطن عربي بتهمة "التخطيط لهجوم وتهريب أسلحة"

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية توجيه لائحة اتهام ضد أحد سكان شفاعمرو، بعد تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن الداخلي(الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ووجهت له تهما بـ"التخطيط لتنفيذ هجوم على مركز الشرطة في مدينته وبالمشاركة في تهريب الأسلحة في إسرائيل ومنطقة والضفة الغربية"

وكان الشاب أحمد وادي (25 عاما) في 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خلال عملية نفذتها وحدة تدخل من حرس الحدود في منزله في شفاعمرو، بعد عدة أشهر من التحقيق السري.

وكشفت التحقيقات أن "المشتبه به كان على اتصال بأحد عناصر كتيبة نور الشمس". وبحسب ما ورد ناقش الرجلان خطة لـ "هجوم انتقامي ضد مركز شرطة شفا عمرو، الذي يعتبر رمزًا للسلطة، انتقامًا لمقتل أفراد من عائلته خلال عملية نفذتها قوات الأمن في أكتوبر 2024".

وكشف التحقيق أيضًا عن تهريب أسلحة، ويُزعم أن "المشتبه به قام بشراء عدة أسلحة من الضفة الغربية لإعادة بيعها في إسرائيل، محققا أرباحا تصل إلى عدة آلاف الشواقل لكل صفقة، كما اكتشف المحققون مقاطع فيديو على هاتفه المحمول يعود تاريخها إلى عام 2019، تظهره وهو يتعامل مع الأسلحة ويطلق النار عليها خلال حفل زفاف عائلي في مخيم طولكرم للاجئين". وقدمت النيابة العامة لمنطقة حيفا، أمس الجمعة، لائحة اتهام ضد المشتبه به، مرفقة بطلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية. وشدد الشاباك والشرطة الإسرائيلية في بيانهما المشترك على أنهما ينظران بمنتهى الجدية إلى أي تورط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة تهدد أمن الدولة ومواطنيها. ويؤكدون تصميمهم على مواصلة العمل في إطار صلاحياتهم القانونية لمواجهة هذه التهديدات بطريقة هادفة. وأرفق البيان بصور مأخوذة من هاتف المشتبه به، تظهره وهو يطلق النار ويتعامل مع الأسلحة.