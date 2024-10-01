قُتلت الأم بهجوم إطلاق النار في يافا، مصابة تنقذ ابنها الرضيع والملطخ بدمائها

الهجوم الخطير في يافا: إحدى القتلى مساء اليوم (الثلاثاء) هي والدة رضيع صغير كان برفقتها وقت هجوم إطلاق النار الدامي. وأنقذت إحدى الراكاب التي أصيبت أيضا بالهجوم الطفل الرضيع والذي كان ملطخا بدماء والدته، ونقلته إلى مستشفى وولفسون، حيث وصل الأب الى هناك بعد أن اكتشف الخبر المأساوي. وذكر المستشفى في بيان "استقبلنا 12 جريحًا مرة واحدة . جاء أحدهم ومعه طفل رضيع ملطخ بدماء أمه".

قال الدكتور آدم لي غولدستين، مدير قسم الصدمات في مستشفى وولفسون، لمراسل القناة العبرية في مقابلة: "وصل 12 جريحًا إلى المستشفى، بما في ذلك طفل يبكي، جاء إلينا مغطى بدماء والدته المقتولة. لقد حطم قلوبنا. إنه أمر صعب بالنسبة لنا جميعا"

أحد جرحى الهجوم في يافا، والذي أصيب بالرصاص بينما كان في عربة القطار الخفيف وتم نقله إلى مستشفى وولفسون في حولون، روى اللحظات الدرامية لوزير الصحة أورييل بوسو. وقال: "قمت بحماية امرأتين بجسدي، وحاولت تهدئتهما، وفي تلك اللحظة بدأ السائق بالقيادة، وشعرت بالرصاصات في ظهري، ونظرت خلفي فرأيت اثنين من القتلى".