حزب الله ينفي تقريرا بشأن "القيادة العسكرية الجديدة" جنوب لبنان

قال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله لوكالة "رويترز" إن"حزب الله يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية".

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الغارات الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر
الغارات الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبرRabih Daher/AFP

نفى حزب الله في بيان، مساء اليوم الجمعة، ما تضمنه تقرير لـوكالة رويترز بشأن "القيادة الجديدة للحرب"، وتابع البيان "محض خيال كُتاب رويترز وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا"، وأضافت أن "ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلاً".

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وكان مصدران مطلعان على عمليات حزب الله قا قالا لوكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم الجمعة إن"حزب الله يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية".

وذكر مصدر ثالث، وهو مسؤول كبير مقرب من حزب الله، إن "حزب الله يخوض الآن حرب استنزاف".

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