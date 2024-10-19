الجيش الإسرائيلي يدمر شبكة أنفاق واسعة ويستهدف مخازن أسلحة ومركز قيادة مخابرات لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية واسعة النطاق ضد البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "قامت قوات لواء ’حزان’(8) ووحدة الهندسة ياهالوم بتدمير شبكة مهمة تحت الأرض تابعة لوحدة الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله".

وتابع"حشدت العملية أكثر من 100 طن من المتفجرات لتحييد هذه المنشآت، بما في ذلك مركز قيادة تحت الأرض يحتوي على أسلحة ومعدات بقاء طويلة الأمد ودراجات نارية وذخائر ومواد أخرى مختلفة" واضاف"اكتشفت القوات الإسرائيلية ودمرت أكثر من 50 بئراً وبنية تحتية تحت الأرض مخبأة في المساجد والمدارس وغيرها من المباني المدنية. وتم الاستيلاء على ترسانة كبيرة من الأسلحة تضم ألغاماً وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ آر بي جي ورشاشات وبنادق كلاشينكوف".

وفي السياق أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات ذخيرة ومقر قيادة مخابرات تنظيم حزب الله في الضاحية الجنوبية لببيروت" وتابع"قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة"

وأكد البيان على أنه"يعد هذا الهجوم جزءا آخر من الجهود المستمرة لتدمير مستودعات الذخيرة ومواقع الإنتاج في منطقة بيروت التابعة لحزب الله، والتي تقع في قلب السكان المدنيين، تحت المباني السكنية في قلب المدينة و تشكل خطرا مستمرا على السكان".