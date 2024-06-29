الجامعة العربية تعلن عن تراجعها عن تسمية حزب الله منظمةً إرهابيةً

أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، السبت، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية، وذلك خلال مقابلة متلفزة مع قناة القاهرة الإخبارية غداة اختتام زيارته لبيروت أواخر الأسبوع الماضي، على ما أفادت تقارير في وسائل الإعلام.

وأوضح زكي أن قرارات سابقة للجامعة صنفت حزب الله منظمة إرهابية، مما دفعها إلى وقف الاتصالات مع الجماعة. ومع ذلك، أوضح أن الدول الأعضاء وافقت الآن على إسقاط هذه التسمية، مما يتيح الحوار مع حزب الله.

وقال المتحدث إن "الجامعة العربية ليس لديها قوائم إرهابية وليس هناك جهدا مبذولا منها لتسمية كيانات في هذا الاتجاه".

في 2 آذار / مارس 2016 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية وسارت على خطاها جامعة الدول العربية بعد ذلك بأيام وسط تحفظات لبنانية عراقية وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي"، وفق الأناضول.

Ayal Margolin/Flash90

والجمعة، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية و"حزب الله" منذ أكثر من 10 سنوات.

اجتمع زكي في لبنان مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون فضلا عن إجرائه مشاورات مع القيادات السياسية والبرلمانية شملت مختلف مكونات الطيف السياسي اللبناني".

تمحورت اللقاءات حول احتواء التهديد المتصاعد في جنوب لبنان بشن حرب شاملة تفاعلا مع الحرب في غزة حيث اختار الأمين العام لحزب الله ربط الأولى بالثانية من باب الإسناد لغزة حسب قوله علما أن الزيارة تأتي وسط شغور رئاسي في لبنان المتعثر اقتصاديا وسياسيا.