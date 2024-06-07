الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع الوشيك

"زيارة بلينكن تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وإسرائيل رد حماس على اقتراح قدمته إسرائيل مؤخراً، وأعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو 22 مارس 2024
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو 22 مارس 2024David Azagury, US Embassy Jerusalem

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع الوشيك".

ومن جهتها كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "زيارة بلينكن تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وإسرائيل رد حماس على اقتراح قدمته إسرائيل مؤخراً، وأعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".

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