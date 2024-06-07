الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع الوشيك

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع الوشيك".

ومن جهتها كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "زيارة بلينكن تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وإسرائيل رد حماس على اقتراح قدمته إسرائيل مؤخراً، وأعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".