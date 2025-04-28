ايران تعلن إحباط أحد أكبر الهجمات السيبرانية التي وقعت ضدها|| تفاصيل جديدة

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، صباح اليوم (الاثنين)، أن ايران أحبطت هجوما إلكترونيا على البنية التحتية للبلاد. قال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البنية التحتية: "تم أمس تحديد واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية شمولاً وتعقيدًا ضد البنية التحتية للدولة وتم اتخاذ التدابير الوقائية".

ويأتي نشر التقرير بعد نحو 48 ساعة من وقوع الانفجار القوي في ميناء شهيد رجائي في جنوب البلاد. وتسبب الحادث الخطير في أضرار جسيمة، وتم تسجيل مئات القتلى والجرحى، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في مكان الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية عربية، اتهم النائب الإيراني محمد السراج إسرائيل بهذه العملية، قائلا: "هناك أدلة واضحة تشير إلى تورط إسرائيل في وضع متفجرات في حاويات بالميناء". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الانفجار وقع في حاويات تحتوي على وقود مخصص للصواريخ الباليستية، وكان سببه "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية". لكن وزارة الدفاع الإيرانية نفت: "وجود أي شحنة للاستخدام العسكري في منطقة الانفجار بالميناء".