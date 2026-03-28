ضربة لسلاح الجو الأمريكي: طائرة رادار نادرة أُصيبت في هجوم إيراني بالسعودية

طائرة الإنذار المبكر الأمريكية من طراز E-3 Sentry هي واحدة من الطائرات التي تضررت في هجوم إيراني استهدف قاعدة "الأمير سلطان" في السعودية، وذلك حسبما أُفيد أمس (الجمعة) في صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر أمريكية وعربية. القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة إيرانية، مما أسفر عن إصابة 12 جنديًا أمريكيًا وتضرر بعض طائرات التزود بالوقود، بحسب التقرير.

الـ E-3 Sentry هو طائرة من نوع AWACS، أو نظام إنذار وتحكم جوي محمول، يساعد في إدارة ساحة المعركة ويتتبع الطائرات بدون طيار، الصواريخ والطائرات من مسافة مئات الكيلومترات. الطائرة توفر للقادة صورة آنية حول سير الحرب وتتيح لهم توجيه قوات لاعتراض التهديدات، كما تساعد في التنسيق مع الطائرات الصديقة.

قال العقيد المتقاعد في سلاح الجو جون فينابل لصحيفة وول ستريت جورنال: "هذه مسألة خطيرة للغاية. إنها تقوض قدرة الولايات المتحدة على رؤية ما يحدث في الخليج والحفاظ على الوعي الظرفي".

سلاح الجو الأمريكي لم يتبقَّ لديه اليوم سوى 16 طائرات E-3 في المخزون، أي حوالي نصف عددها قبل عدة سنوات. ومع ذلك، ليست كل طائرات الرادار من طراز سنتري متاحة للمهام التشغيلية في نفس الوقت. معدل الجاهزية المتوسط للمهام لأسطول الـ E-3 خلال عام 2024 كان قليلاً أكثر من 50%، ولذلك فإن إصابة طائرة من هذا النوع تُعد ضربة قوية لسلاح الجو الأمريكي.