وفيق صفا يكشف كواليس آخر لقاء جمعه مع حسن نصر الله

كشف مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا عن آخر اتصال شخصي جمعه مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعن أخر لقاء اجتمع فيه معه وجها لوجه خلال مقابلة له في قناة الميادين.

وقال إن آخر اتصال شخصي وكان نصر الله المبادر له يوم "تفجير البيجر" حيث اتصل نصر الله في أخر الليل " ليطمئن على ابني بسبب إصابته بعينيه وأطراف يديه من جراء تفجيرات البيجر".

في حين أن آخر اتصال عملي جمعهما كان قبل يومين من اغتيال نصر الله "لنقل رسالة حول الوضع اللبناني" في حين أن "آخر لقاء وجها لوجه مع نصر الله كان قبل اغتياله بشهرين تقريبا وتناول الموضوع اللبناني الداخلي".

مضيفا أن اللقاء تناول الموضوع الرئاسي والعلاقة مع التيار الوطني الحر وبعض الأمور المتعلقة مع الحلفاء، مشير الى أنه لم يكن لحسن نصر الله أي "فيتو" ولا أي مشكلة مع قائد الجيش جوزيف عون وان أبلغه بذلك وقال :"مددنا مرتين للعماد عون حين كان قائدا للجيش والعلاقة مع سليمة، ولكن كان لدينا مرشح طبيعي وهو سليمان فرنجية".