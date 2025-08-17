جدل واسع حول تجنيس أجانب في سوريا وتحذيرات من تداعيات خطيرة

قد يعجبك أيضًا -

في تَطوّرٍ يُثيرُ مخاوفَ واسعةً، كشفَ المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسانِ عن استمرارِ عمليّاتِ تَجنيسِ أجانبَ في سوريا منذُ قرابةِ شهرين، بمعدّلٍ يَصلُ إلى خمسينَ شخصًا يوميًّا.

المرصدُ حذّرَ من غيابِ أيِّ إطارٍ قانونيٍّ واضحٍ لهذهِ الخُطوةِ، وتساءلَ عن هُويّةِ الأشخاصِ الذينَ تُمنَحُ لهمُ الجنسيّةُ، مُحذّرًا من انعكاساتٍ خطيرةٍ على الأمنِ القوميِّ السوريِّ، وعلى مكانةِ جوازِ السفرِ في المحافلِ الدوليّةِ، خاصّةً مع وجودِ عناصرَ يُشتبهُ بانتمائهم لتنظيماتٍ متطرّفةٍ.

وبحسبِ تقاريرَ إعلاميّةٍ، تقدّمَ مقاتلونَ أجانبُ شاركوا في الحربِ بطلبٍ رسميٍّ لما يُعرَفُ بوزارةِ الداخليّةِ، للحصولِ على الجنسيّةِ السوريّةِ.

الطلبُ، الذي نُسِبَ إلى شخصٍ يُدعى بلال عبد الكريم، تضمّنَ مطالبَ بمنحِهم حقَّ الاستقرارِ وتملّكِ العقاراتِ والحصولِ على جوازاتِ سفرٍ سوريّةٍ.

كما أظهرتْ صورٌ متداولةٌ رسالةً من هؤلاءِ المقاتلينَ إلى قياديٍّ محلّيٍّ، دعَوا فيها لمنحِهم الجنسيّةَ تحتَ شعارِ “الإخوة في الإسلام”.

خطوةٌ يرى مراقبونَ أنَّها لا تَقتصرُ على بُعدِها القانونيِّ، بل تَعكسُ صراعًا على النفوذِ داخلَ سوريا، ومحاولةً لتثبيتِ وقائعَ ديموغرافيّةٍ قد تُعقّدُ جهودَ الحلِّ السياسيِّ مستقبلًا.