مخاوف على سلامة الطائرات؟ شركة ال عال الإسرائيلية تعلق خط رحلاتها إلى موسكو

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إل عال اليوم (الخميس) أنها علقت عملياتها على خط تل أبيب-موسكو خلال الأسبوع المقبل. سيتم خلال الأسبوع المقبل إجراء تقييم متجدد للوضع وبناء على ذلك سيتم تحديد ما إذا كان سيتم استئناف النشاط على الخط. وأفيد أيضًا أنه سيتم إرسال رسالة إلى الركاب في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الأمور على خلفية تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي راح ضحيتها 38 راكبا. وكشفت التحقيقات في الحادثة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة الشركة أثناء توجهها إلى الشيشان. في البداية أفيد أن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية أو اصطدام طائر، ولكن وفقا للتحقيق الأولي يبدو أن الأمر ليس كذلك.

وبعد وقت قصير من الحادث، أغلقت روسيا مطارات موسكو الأربعة، وآخر يقع في مدينة كالوغا، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب عاصمة البلاد، بسبب مخاوف أمنية غير محددة. وأعيد فتح المطارات في موسكو بعد فترة قصيرة لكن مطار كالوغا ظل مغلقا. ولم يذكر المسؤولون سببًا فوريًا أو محددًا لعمليات الإغلاق.