آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل تهديد باللغة الإنجليزية نُسبت إلى إيران

تلقى آلاف الإسرائيليين رسالة نصية بعد ظهر، اليوم السبت، مكتوبة باللغة الإنجليزية ومُرسلة من رقم أجنبي، يُرجح أنه بريطاني. وجاء في الرسالة"نحن قادمون. راقبوا السماء عند منتصف الليل"، وهي عبارة تُذكّر بتهديدات شنّ ضربات وتُحاكي الهجمات الصاروخية التي وقعت خلال حرب إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يومًا.

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني أن هذه عملية نفسية تُنفذها إيران كجزء من حملة ترهيب أوسع. وتأتي هذه الموجة من الرسائل بعد أقل من أسبوع من إرسال رسالة نصية جماعية أخرى إلى مواطنين إسرائيليين، تتضمن تهديدات صريحة مصحوبة ببيانات شخصية، بما في ذلك أرقام الهوية.

وتُعدّ هذه الرسائل الإلكترونية جزءًا من سلسلة هجمات إلكترونية تُنسب إلى مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، التي أعلنت مؤخرًا مسؤوليتها عن اختراق حسابات تعود لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء سابقون ومقربون من رئيس الوزراء. ويُزعم أن وثائق سُرّبت على الإنترنت.

بالنسبة لرئيس قسم الاستخبارات السيبرانية جيل ميسينغ، في شركة "تشيك بوينت"، "أصبح هذا النمط معروفًا جيدًا. بعد كل تسريب تدّعي حنظلة حدوثه، تُرسل موجة من الرسائل التهديدية. والهدف واضح، بثّ الخوف، وزعزعة الرأي العام، وإيهام الناس بإمكانية إلحاق ضرر مباشر". وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن أرقام الهواتف المستخدمة مزيفة، وأنه لم يتم رصد أي تهديد عملياتي مباشر. ومع ذلك، تحثّ الأجهزة الأمنية على توخي الحذر، وتؤكد مجدداً أن هذه الحملات تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق جو من القلق بين السكان.