"إزالة الصفة العربية "| قسد تطالب بعملية انتقالية سياسية في سوريا برعاية أممية

وجهت قوات سوريا الديموقراطية قسد عدة طلبات للمجتمع الدولي، دعت خلاله الى "عملية انتقالية سياسية برعاية الأمم المتحدة".وصدر البيان اليوم الجمعة خلال فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا" في مدينة الحسكة بمشاركة أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلين عن مكونات شمال شرق سوريا.

دعا بيان قسد إلى "بدء عملية انتقال سياسي في العاصمة دمشق تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبإشراف ممثلين ومراقبين من التحالف الدولي لضمان الشفافية والعدالة" وشدد البيان على أن العملية يجب "أن تستند الى دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري بكل أطيافه.

وتطالب قسد بنظام لا مركزي يحترم التنوع، وبناء على ذلك إنشاء " تشكيل نظام سياسي جديد لا مركزي، يلبي طموحات كافة المكونات السورية".

كما طالب البيان بإزالة الصفة "العربية" من اسم الجمهورية السورية، ليصبح الاسم الرسمي هو “الجمهورية السورية”، وذلك لتأكيد التنوع القومي والديني في سوريا وفقا للبيان.

كما طالب البيان بدمج قوات سوريا الديمقراطية ككتلة واحدة ضمن وزارة الدفاع السورية، مع الحفاظ على تمركزها في شمال وشرق سوريا تحت إشراف التحالف الدولي، بناء على ذلك طالبت قسد إنهاء الفصائل المسلحة غير القانونية، وشدد "ندعو إلى إنهاء كافة الفصائل المسلحة التي تستخدم القوة لتحقيق أهدافها الخاصة ضد المدنيين، والعمل على بناء جيش موحد يحمي البلاد ويحترم حقوق الإنسان".

وأكد البيان "على أهمية احترام جميع الأديان والطوائف في سوريا وضمان تمثيلهم في النظام الانتقالي السياسي الجديد" ودعت قسد الى "بناء سوريا ديمقراطية متعددة الأطياف والقوميات تضمن حقوق الجميع". وطالبت بأن تكون حماية الأقليات من مسؤولية التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية. ورفض أن تكون سوريا دولة متشددة دينياً أو دكتاتورية، ونؤكد على أهمية بناء نظام ديمقراطي يضمن الحريات الأساسية.