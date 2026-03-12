السعودية قلقة من استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

إسرائيل تضغط على لبنان لمواجهة حزب الله والسعودية تخشى تبعات استمرار الصراع على الاستقرار الإقليمي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أظهر تقرير استخباراتي عربي سري أن المملكة العربية السعودية تشعر بالقلق من أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قد لا ينتهي بحسم كامل، ما قد يؤدي إلى تراجع فرص نزع سلاح الحزب وإضعاف القوى المعتدلة المدعومة سعودياً.

وأشار التقرير في هيئة البث الرسمية إلى أن إسرائيل تجري حواراً غير مباشر مع الحكومة اللبنانية لمطالبة الجيش بالتحرك ضد حزب الله، مع تهديدات باستهداف البنية التحتية اللبنانية في حال عدم الامتثال.

كما اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع دخول المواطنين الإيرانيين دون تأشيرة وحظر نشاط عناصر حرس الثورة الإيراني داخل البلاد، بينما وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات لتنفيذ قرارات الحد من نشاط حزب الله.

وفي خطوة قانونية محتملة، بحث وزير العدل اللبناني عادل نصار إمكانية ملاحقة الأمين العام لحزب الله، نصر الله، قانونياً على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت تحريضاً ضد الدولة اللبنانية.

