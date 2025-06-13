ترامب يؤكد أنه أُبلغ مسبقًا بخطط الهجوم الإسرائيلي على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أُطلعت بالكامل على نوايا إسرائيل لضرب إيران، مُحددًا طبيعة هذا التنسيق مع إسرائيل. وعندما سُئل عن معلومات مُسبقة مُحتملة قدمتها إسرائيل، صحّح الرئيس الأمريكي ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال: "إشعار مُسبق؟ لم يكن إشعارًا مُسبقًا. بل كان: نحن نعرف ما يجري".

وقال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، وحدد موعدًا لمكالمة هاتفية أخرى، اليوم الجمعة. ووصف الهجوم الإسرائيلي بأنه "هجوم ناجح للغاية، على أقل تقدير".

وربط الرئيس الأمريكي الحالي مباشرةً بين تهديداته الدبلوماسية واندلاع الأعمال العدائية، قائلا "قلت للطرف الآخر: لديكم 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق. في اليوم الحادي والستين، هاجموا. واليوم هو بالفعل اليوم الحادي والستين، وكان هجومًا ناجحًا للغاية". وواصل ترامب الضغط على طهران رغم الضربات: "كان ينبغي عليهم إبرام اتفاق، ولا يزال بإمكانهم إبرامه طالما لديهم ما يكفي". فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية المحتملة، كان الرئيس متفائلاً: "أعتقد أن الأمر سيكون في نهاية المطاف رائعًا للأسواق، لأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا. سيكون رائعًا للأسواق - ينبغي أن يكون أفضل ما حدث للأسواق على الإطلاق. لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا يُشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية".