باب المندب على خط النار: هل تستخدم إيران ورقة المضائق لتوسيع المواجهة؟

تتجه الحرب الأميركية– الإسرائيلية على إيران نحو مرحلة أكثر حساسية، مع تزايد المؤشرات على احتمال انتقالها من ساحات الاشتباك التقليدية إلى ممرات بحرية حيوية. فبينما تتحدث واشنطن عن فرص للتهدئة، تتسارع على الأرض وتيرة التصعيد، بما يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والواقع الميداني.

ويرى مراقبون أن استهداف منشآت طاقة داخل إيران، مقابل ردود طهران على أهداف في الخليج، يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة “ضرب المصالح الحيوية”، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات تصعيد غير تقليدية.

تهديدات تتجه نحو الممرات البحرية

في هذا السياق، برزت تحذيرات إيرانية من أن أي استهداف لمنشآت استراتيجية، مثل جزيرة خرج، قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق ردها ليشمل ممرات بحرية دولية، وعلى رأسها البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويرى محللون أن هذه الرسائل لا تُفهم فقط كتهديد عسكري مباشر، بل كأداة ردع سياسية تهدف إلى رفع كلفة أي تصعيد ضد إيران، عبر التلويح بتوسيع دائرة التأثير إلى الاقتصاد العالمي.

باب المندب.. عقدة التجارة والطاقة

يُعد مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويشكّل جزءاً أساسياً من الطريق الأقصر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

ويرى مراقبون أن أهمية المضيق لا تقتصر على الجغرافيا، بل تمتد إلى كونه ممراً رئيسياً لتدفقات الطاقة والتجارة، ما يجعل أي اضطراب فيه سريع الانعكاس على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

أدوات غير مباشرة للضغط

رغم أن إيران لا تمتلك حضوراً جغرافياً مباشراً في باب المندب، إلا أنها تملك أدوات تأثير غير مباشرة، أبرزها حلفاؤها في اليمن، الذين سبق أن أظهروا قدرة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

ويرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يتمثل في إغلاق رسمي للمضيق، بل في تعطيل فعلي لحركة الملاحة عبر هجمات محدودة أو تهديدات مستمرة، ما يرفع كلفة المرور ويجعل الطريق غير آمن عملياً.

سيناريو التعطيل.. كلفة عالمية مرتفعة

في حال تدهور الوضع، قد تضطر شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، وهو خيار أطول وأكثر تكلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذا التحول سيؤدي إلى زيادة زمن الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع ومعدلات التضخم، خصوصاً في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على هذا المسار.

تصعيد متعدد المستويات

تعطيل باب المندب لا يحمل فقط أبعاداً اقتصادية، بل يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وعسكري أوسع، نظراً لحساسية المنطقة وتداخل المصالح الدولية فيها.

ويرى محللون أن أي تهديد جدي للمضيق قد يدفع قوى دولية إلى التدخل بشكل أكبر لضمان حرية الملاحة، ما يرفع احتمالات توسع المواجهة إلى نطاق إقليمي أوسع.

ورقة ضغط أم خيار أخير؟

تبدو ورقة باب المندب جزءاً من استراتيجية ضغط أوسع قد تلجأ إليها طهران في حال تصاعد التهديدات ضدها.

ويرى مراقبون أن استخدام هذه الورقة يبقى مرهوناً بمدى تطور الصراع، إذ يُرجّح أن يظل خياراً مؤجلاً إلى مراحل متقدمة، عندما تتحول المواجهة من صراع نفوذ إلى معركة ذات طابع وجودي، حيث تصبح كلفة التصعيد أقل من كلفة التراجع.