تقرير: اكتشاف مذكرة سرية لمحمد السنوار وفيها تعليمات حول هجوم 7 أكتوبر

بعد اغتيال محمد السنوار في مايو/أيار المنصرم، عثر الجيش الإسرائيلي، في مجمع تحت الأرض كان يقيم فيه، على جهاز حاسوب يخص شقيقه يحيى السنوار، يحتوي على مذكرة من ست صفحات تتضمن تعليمات لهجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الألأول من عام 2023، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، وبحسب الصحيفة، فإن المذكرة مؤرخة في أغسطس/آب 2022، وكتبها يحيى السنوار، وفقًا لسبعة مصادر إسرائيلية.

وحصلت "نيويورك تايمز" على نسخة منها، وتضمنت تعليمات لمسلحي حماس باستهداف الجنود والتجمعات المدنية، بالإضافة إلى بث الهجمات لبث الرعب في صفوف الإسرائيليين وزعزعة استقرار البلاد. ونشر قادة حماس تعليمات مماثلة لتلك الموجودة على نظام اتصالات الحركة في 7 أكتوبر، وفقًا لتسجيلات استولت عليها إسرائيل وحصلت عليها الصحيفة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "المذكرة تُظهر أن محمد السنوار أراد من مسلحي حماس استهداف المدنيين أولاً، على عكس ما ادعاه كبار مسؤولي حماس"، بينما لا تذكر المذكرة صراحةً "خططًا لاختطاف أو قتل المدنيين، إلا أنها تقدم تعليمات حول كيفية دخول الأحياء السكنية وإشعال النار فيها باستخدام البنزين أو وقود الديزل". وقال "يجب الإعداد لعمليتين أو ثلاث، سيتم فيها حرق حي بأكمله أو كيبوتس أو شيء مشابه".

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يوم الهجوم، قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل، قال قائد في كتيبة مدينة غزة التابعة لحماس، والمعروف باسم "أبو محمد": "ابدأوا بإشعال النار في المنازل". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز": "توسع المذكرة والوثائق فهم تخطيط حماس وتنفيذها للهجوم، والذي يستند الكثير منه إلى ملخصات وتسجيلات جمعتها إسرائيل خلال الحرب".

اعتراضات على محادثات هاتفية جُمعت يوم الهجوم وسُلمت للصحيفة. وفقًا للمذكرة، كما ورد في الصحيفة، "دعا قادة حماس المسلحينن إلى فتح ثغرات في السياج الإسرائيلي المعروف باسم الساعة الرملية". وأعربت المذكرة عن أملها في أن تُحدث هذه الأعمال "صدمة كبيرة": "الدوس على رؤوس الجنود، وإطلاق النار من مسافة قريبة، والذبح بالسكاكين، وتفجير الدبابات". وكما ذُكر، كرر قادة الحركة أوامر مماثلة يوم الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، نصت المذكرة على أن "الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية، عرب إسرائيل، أمتنا، سيستجيبون بإيجابية لدعوات الانضمام إلى الثورة". في تسجيلات المكالمات التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، طلب قائد من حماس من المسحلين "قتل كل من في الطريق، اقتلوا كل من تصادفونه". قال له أحد العناصرالمسلحة: "نحن داخل الكيبوتس، هناك مستوطنون قتلناهم". خططت حماس لبث هذه الكلمات إلى العالم العربي "من أجل تجنيد الناس للنضال". وجاء في المذكرة: "يجب تفويض قادة الوحدات بتنفيذ هذه الأعمال عمدًا، وتصويرها، وبثّها بأسرع وقت ممكن"، وتابعت "وثّقوا مشاهد الرعب الآن، وابثّوها". وقال قائدٌ من غزة يُدعى "أبو البراء" للمسلحين في منطقة كيبوتس "إنهم يُبثّون على قنوات التلفزيون في جميع أنحاء العالم. اذبحوهم. اقتلوا أبناء إسرائيل".