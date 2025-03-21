إسرائيل: عشرات الأسرى المحررين من أسر حماس وعائلاتهم يطالبون باتفاق فوري لإطلاق سراح باقي الرهائن لدى غزة

أطلق أكثر من 40 رهينة سابق مُحررًا، وأكثر من 250 من عائلات الرهائن الذين ما زالو في أسر حماس في غزة، بالإضافة إلى أقارب القتلى في الأسر، نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "أوقفوا القتال وعدوا إلى طاولة المفاوضات. الضغط العسكري يقتل الرهائن ويتسبب في اختفاء الجثث".

وفي رسالة وقعها كل من ليري الباغ، وإيلي هاي كوهين، وأغام بيرغر، وعوفر كالديرون، من بين آخرين، تطالب عائلات الرهائن السابقين باتفاق كامل لإطلاق سراح جميع الأسرى، حتى لو كان هذا يعني إنهاء الحرب. "الضغط العسكري يقتل الرهائن؛ هذا ليس مجرد شعار؛ إنه واقع. لقد أودى بحياة 41 رهينة، ودفعنا نحن، عائلاتهم، الثمن"، كما كتبوا. ويتهم الموقعون الحكومة بشكل مباشر بـ"اختيار الحرب، وبالتالي التضحية بهم حتى الموت".

وحذرت عائلات الضحايا الذين قتلوا في الأسر الحكومة من استئناف القتال، والذي يقولون إنه سيؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن. "يجب أن نوقف القتال ونعود فوراً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الرهائن، مقابل إنهاء الحرب والتوصل إلى حل ما بعد الحرب"، بحسب ما جاء في الرسالة. "إذا لم تفعلوا ذلك، فإن دماء الرهينة التالي ومصير كل الرهائن سيكون بين أيديكم"، كما حذروا، خوفاً من أن يصبح بعض الرهائن "رون أراد الجديد" - في إشارة إلى الملاح الإسرائيلي الذي تم أسره في لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولاً.

ويؤكد الموقعون على أن هذا الموقف مشترك بين جميع المعنيين: "الجميع يؤيدون هذا النهج: أولئك الذين عادوا من الأسر وشهدوا هذه الأهوال، وعائلات الرهائن الذين ما زالوا في غزة ويشعرون بالرعب، وأولئك الذين تمكنوا من معانقة أحبائهم، وأولئك الذين اضطروا إلى دفن أحبائهم، وهم يعلمون أنه كان من الممكن إنقاذهم". ومن بين الموقعين على الرسالة أيليت شقيقة الجندي الإسرائيلي المخطوف هدار جولدين؛ وعائلة ماتان أنجريست الذي اختطف في حالة خطيرة فاقدًا للوعي من دبابته في موقع ناحال عوز؛ ووالدي هيرش جولدبرج بولين الذي قتله إرهابيو حماس مع خمسة رهائن آخرين بعد أن اشتبه الخاطفون بوجود قوات إسرائيلية في مكان قريب؛ وساجي ديكل تشين الذي تم إطلاق سراحه في آخر عملية تبادل للرهائن، وعائلته. ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي يبدو فيه أن المفاوضات قد توقفت، وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك رفح.