الدولة العربية التي دفعت قطر لطرد قادة حماس

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله، اليوم (الاثنين)، أن مصادر مصرية قالت إن إخراج مسؤولين كبار من حركة حماس من الدوحة يأتي ضمن مناورة جديدة يتم التنسيق بينها بين مصر وقطر ويجري تنفيذها هذه الأيام. هدفها الأساسي هو الضغط على حماس من جهة، وتسهيل الأمر على الوسطاء، وخاصة قطر، من جهة أخرى.

وبحسب التقرير، فقد اتفق مسؤولون مصريون وقطريون مؤخرا على تهديد حماس وقادتها في الدوحة بالإبعاد من البلاد في حال وصلوا إلى "نقطة اللاعودة"، وذلك من أجل الدفع نحو تسوية فلسطينية داخلية بين حماس وفتح فيما يتعلق بتنسيق اللجنة التي ستدير غزة في اليوم التالي للحرب.

كما زعمت المصادر أن مصر أوضحت لقطر أهمية الضغط على حماس لحملها على تقديم تنازلات في الطريق الى المصالحة الفلسطينية، تمهيدا لاتخاذ الخطوة التالية بشأن إنهاء الحرب.